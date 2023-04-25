ensonhaber.com

Türkiye seçim geri sayımında

14 Mayıs'a kısa süre kala kampanyalar tam gaz devam ediyor.

Liderler akşam saatlerinde ise TV programlarında.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'ya konuk oldu.

Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Babacan'a parti tabanının tamamının Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verip vermeyeceği soruldu.

Altaylı sorusunu, "Siz seçmeninizin ne kadarını Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna edevileceksiniz?" şeklinde yöneltti.

Babacan, bu konuda dürüst olduklarını, seçmeninin sadece bir kısmını Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna edebileceğini söyledi.

Babacan şöyle konuştu:

"Bu teklif CHP'den geldiğinde biz kendi kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayabiliriz dedik, dürüst olmak zorundayız dedik.



Yani biz büyün oy kitlemizi olduğu gibi paket halinde buraya taşıyamayabiliriz dedik.



Onlar da gayet doğaldır dediler. İşin matematiği ile psikolojisinin farklı olmasının sebebi bu."