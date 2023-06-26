Ali Babacan: Kimseye borcumuz yok, helalinden kazanmış 15 vekilimiz var Seçim sonuçlarıyla ilgili konuşan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" diye konuştu.

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ensonhaber.com

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandıklara giderek oyunu kullandı, işlemini gerçekleştirdi.

Milyonların heyecanla beklediği sonuçlar açıklandığında, Cumhur İttifakı Meclis’te çoğunluğu sağlarken Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Millet İttifakı çoğunluğu yakalayamadı

14 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında buluşan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Parti ve Demokrat Parti, TBMM'de çoğunluğu yakalayamadı.

DEVA, SP, Gelecek ve DP’li isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP Meclis’e 169 milletvekili getirebildi.

39 milletvekili ayrıldı

CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10’ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.

Daha sonra CHP'den ayrılan milletvekilleri kendi çatısı altında grup kurma telaşında.

CHP'de büyük rahatsızlık

Özellikle geçmişte AK Parti döneminde bakan ve milletvekili olan isimlerin DEVA Partisi'den girmesi CHP'lilerde büyük bir rahatsızlığa yol açmıştı.

Seçimleri değerlendirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün düzenlediği basın açıklamasında 14 ve 28 Mayıs’ta yapılan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok"

Tarihin doğru tarafında yer aldıklarından şüphe duymadıklarını belirten Babacan, "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik." dedi.

"Helalinden kazanılmış 15 vekilimiz var"

Ali Babacan seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: