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- Ali Babacan: Koronavirüs verilerine güven kalmadı
Ali Babacan: Koronavirüs verilerine güven kalmadı
- Haber Merkezi
- 15.09.2020 - 10:19
- Güncelleme : 15.09.2020 - 10:19
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın konuğu oldu.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve 8 gece hastanede yatan Ali Babacan, hastalığı çok ağır geçirmediğini söyledi.
Babasının koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındığını söyleyen Ali Babacan, bu süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs rakamlarına değindi.
"VERİLERE GÜVEN KALMADI"
Babacan, "Gerçek koronavirüs tablosunun bütün şeffaflığıyla paylaşılması lazım. Sorunu olduğundan daha küçük gösterip ne yapmaya çalışıyorsunuz? Verilere güven kalmadı. Kriz yönetiminin en önemli metodu gerçeklerin paylaşılmasıdır. Gerçeklerden korkmadan virüsle mücadele edilmeli." ifadelerini kullandı.
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KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNDEN SONRA YÜKSELEN SESLER
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs rakamlarına inanmadığını söylemesi üzerine muhalefet partilerinden benzer sesler yükselmeye başladı.
CHP Lideri'nin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da koronavirüs tablosuna inanmadığını dile getirmişti.