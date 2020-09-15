Haberler

Gündem Haberleri

Ali Babacan: Koronavirüs verilerine güven kalmadı

Ali Babacan: Koronavirüs verilerine güven kalmadı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs rakamlarına inanmadığını söyleyen isimlerden biri de Ali Babacan oldu.