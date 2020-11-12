Ali Babacan: Kur krizi var

Ali Babacan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde toparlanabileceğine inanmadığını söyledi.

Türk siyasetinde son dönemde hareketli günler yaşanıyor. Seçimler öncesinde birbirine zıt partiler çeşitli ittifaklar için hesaplar yapmaya başladı.

HEDEF ERDOĞAN

Yapılan hesapların temel hedefinde, yıllardır katıldığı tüm seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var.

AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan da, son dönemde direkt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya başladı.

İNGİLİZ REUTERS'A KONUŞTU

Babacan, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamalarda aynı durumu devam ettirdi.

İşlerin yolunda olmadığını savunan Ali Babacan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde toparlanamayacağını söyledi.

ENDİŞELİYİZ

Babacan, şu açıklamaları yaptı:

"İşlerin gidişatı konusunda üzgünüz ve çok endişeliyiz; çünkü ülke için kaçırılan fırsattan ve Türkiye’nin içine girdiği durumdan dolayı üzgünüz, bu kötü delik, kötü yönetim yüzünden.

KUR KRİZİ VAR



Döviz müdahalelerine baktığınızda şeffaflık yok. Son iki yıldır devlet bankaları aracılığıyla büyük müdahaleler yapıldı ve bu çok korkutucu… 130 milyar doların üzerinde döviz müdahalesi yapıldı. Çok büyük bir bedel ama ne oldu? Hâlâ tekrar tekrar bir kur krizi. Yani bir rasyonellik eksikliği ve bir kişinin içgüdüleri, duyguları ve kişisel inançları var. Bu çok tehlikeli bir plan.

TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ OLMALI

Kapsamlı bir siyasi revizyon olmalı. Hukuk alanındaki sorunları çözmemiz lazım. Türkiye’nin tekrar bir hukuk devleti olmasını sağlamamız lazım. Hükümetin de Anayasa’ya, mahkeme kararlarına ve parlamentoya saygı göstermesi lazım. Bunlar olmazsa, ne yaparsanız yapın ekonomi tarafı bir faydası olmaz



ERDOĞAN YÖNETİMİ ALTINDA...

Ülkenin Erdoğan yönetimi altında toparlanacağına inansaydık, bu partiyi kurmazdık. Güçlü kanaatimiz, sorunları çözemeyecekleri ve sorunların daha da büyüyeceğidir."