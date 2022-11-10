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    Ali Babacan, Meral Akşener ile görüştü

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa toplantısından önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
    • 10.11.2022 - 16:12
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    Ali Babacan, Meral Akşener ile görüştü

    6'lı masa toplantıları öncesi ev sahibi lider kendi ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısı için genel başkanları ziyaret etmeye devam ediyor.

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Kasım'da DEVA Partisi'nde gerçekleşecek 6'lı masa toplantısı öncesi ikili görüşmelerini tamamladı.

    Babacan, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve CHP'nin ardından son olarak İyi Parti'yi ziyaret ederek, Meral Akşener ile bir araya geldi.

    Görüşme 2 saat 10 dakika sürdü

    Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.

    6'lı masa 8. kez toplanacak

    DHA'nın haberine göre 6'lı masa, pazartesi günü Babacan'ın ev sahipliğinde 8'inci kez toplanacak.

    Ali Babacan, Meral Akşener ile görüştü #1

    Ali Babacan, Meral Akşener ile görüştü #2


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