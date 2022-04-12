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    Ali Babacan, ODTÜ'ye alınmadı

    Ali Babacan, ODTÜ'ye alınmadı

    DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, ODTÜ'de planladığı söyleşi etkinliğini öğrencilerin protestosu üzerine iptal etti.
    • Özel Haber
    • 12.04.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 14:34
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    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mezun olduğu okul olan ODTÜ'ye bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmek istedi.

    Burada üniversiteli öğrencilerle buluşmayı hedefleyen Ali Babacan, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

    Öğrenciler protesto etti

    Okul bahçesinde toplanan bir grup öğrenci Babacan'a engel oldu. Öğrencilerin sözcüsü olan bir genç kız konuşma yaparak Babacan'ı 'propaganda yapmakla' suçladı.

    Okula almadılar

    Daha sonra ise bahçeden 'Babacan gençliğe umut olamaz', 'Babacan ODTÜ’den defol' sloganları yükseldi. Babacan, tüm bu yaşananlar üzerine okula giremedi.

    Ali Babacan, ODTÜ'ye alınmadı ViDEO

    Ali Babacan, ODTÜ ye alınmadı #1

    Ali Babacan, ODTÜ ye alınmadı #2


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