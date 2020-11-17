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    Ali Babacan saray siyasetine başladı

    Ali Babacan saray siyasetine başladı

    Ali Babacan, CHP'nin yıllardır kullandığı saray söylemlerini diline doladı, AK Parti iktidarına son vereceklerini iddia etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.11.2020 - 13:15
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 13:56
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    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ağrı'da katıldığı törende gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan'ın hedefinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer partililerin yıllardır kullandığı 'saray' söylemlerini kullanan Ali Babacan, Türkiye'de yoksulluğun yükseldiğini ve durumun kötüye gittiğini söyledi.

    Babacan, "Yazlık ve kışlık saray yapanların iktidarına son vereceğiz." dedi.

    Ali Babacan saray siyasetine başladı VİDEO

    Halkın yoksullaştığını, iktidarın zenginlik içinde olduğunu söyleyerek Ağrı'da oy devşirmeye çalışan Ali Babacan, AK Parti iktidarının gitmesi durumunda ülkenin zenginleşeceğini savundu.

    Ali Babacan saray siyasetine başladı #1

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