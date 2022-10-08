Ali Babacan: Seçim tarihi çıksın, ortak adayla ilgili karar vereceğiz

DEVA Partisi lideri Ali Babacan 6'lı masanın adayının ne zaman açıklanacağı sorusuna, "Bugüne kadar 6 genel başkanın oturduğu masada 'bu isim olabilir veya olmaz' diye bir yapılanmaya girmedik." dedi.

2023'te yapılacak seçimler için partilerin çalışmaları sürüyor...

9 aylık bir sürecin kaldığı seçimler için siyaset arenası ısınmaya devam ederken, Cumhur İttifakı tarafından adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu açıklandı.

Gözler ise Millet İttifakı'na katılarak 6'lı masa etrafında toplanan partilere çevrildi.

Adayını gelecek yıl açıklayacak



Aday belirleme kararsızlığı devam eden muhalefet partilerinde adeta 'adaylık' krizi yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde ikinci tur görüşmelerine başlayan 6'lı masa aday açıklamasının yeni yıla bırakılmasını kararlaştırdı.





Basın toplantısı düzenledi

Çalışmalar kapsamında Konya'ya ziyaret gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, burada gazetecilerle bir araya geldi.

Kendisine yöneltilen soruları cevaplandıran Babacan, Millet İttifakı'nın adayına ilişkin de konuştu.

" 6 partiden 6 temsilcinin yer aldığı bir ekip kurduk"

Partisinin miting ve açık hava toplantılarıyla millet ile buluşmaya devam ettiğini söyleyen Babacan, "Politika alanlarında söylem birliğini sağlayacak çalışmayla ilgili komisyon kurduk. Bu arkadaşlarımız tecrübeli, 6 partiden 6 temsilcinin yer aldığı bir ekip kurduk. Arkadaşlarımız şu anda yaklaşık 35 başlık altında söylem ve politika birliği oluşturmak için çalışmaya başladı. İlk toplantılarını bugün Ankara'da DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapıyorlar." diye konuştu.

"Bu konuyu sürecin sonuna doğru ele alacağız"

Basın mensuplarının 6'lı masanın adayının ne zaman açıklanacağı sorusu üzerine Babacan, "Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip, kamuoyuna açıklayacağız. Bugüne kadar 6 genel başkanın oturduğu masada 'bu isim olabilir veya olmaz' diye bir yapılanmaya girmedik. Bu konuyu sürecin sonuna doğru ele almakla ilgili mutabakatımız var. Bu mutabakatı da geçen hafta yaptığımız toplantıda dile getirdik." yanıtını verdi.