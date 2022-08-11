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    Ali Babacan: Seçmenlerin üçte birinin Deva Partisi'nden haberi yok

    Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçmenin yaklaşık üçte birinin DEVA Partisi'nin varlığından henüz habersiz olduğunu söyledi.
    • 11.08.2022 - 16:02
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    Ali Babacan: Seçmenlerin üçte birinin Deva Partisi'nden haberi yok

    Bir dizi etkinlik için Denizli'de bulunan Babacan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nden basın mensuplarıyla bir araya geldi.

    Babacan toplantıda, kentin sanayi ve ekonomideki yerinin büyük olduğunu vurguladı.

    "Anket çalışmaları gerçeği yansıtmıyor"

    Yapılan anket çalışmalarının gerçeği yansıtmadığını savunan Babacan, kendilerini dinlemeye ve anlamaya çalışan büyük bir kitlenin olduğunu söyledi.

    Babacan daha sonra Deva Partisi'nin adını duymayan bir kitlenin varlığından bahsetti.

    "Seçmenin üçte biri Deva Partisi'nin varlığından habersiz"

    "Yaklaşık olarak şu anda seçmenin galiba üçte biri kabaca Deva Partisi'nin varlığından henüz habersiz." diyen Babacan konuya ilişkin şunları söyledi:

    "Biz kendimiz de ayrıca bu haziran ayından bu yana kendimizi ilk defa şöyle bir sahada baktırıyoruz. Dolayısıyla bizi dinleyen ve anlamaya çalışan çok geniş bir kitle var. Bize olumlu bakan çok daha geniş bir kitle var ama henüz daha partimizin adını duymayan da bir kitle var. Yani yaklaşık olarak şu anda seçmenin galiba üçte biri kabaca Deva Partisi'nin varlığından henüz habersiz."

    Ali Babacan: Seçmenlerin üçte birinin Deva Partisi nden haberi yok #1

    Ali Babacan: Seçmenlerin üçte birinin Deva Partisi nden haberi yok #2


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