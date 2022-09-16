Sosyal konut projesine yoğun bir şekilde başvurular sürerken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sosyal konut projesi tamamen göz boyama. Piyasada konut fiyatı belli, göreceğiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatıldı.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için uygulanmaya başlayan projede, 250 bin konut yapılacak.

Son rakamlara göre 'İlk Evim İlk İş Yerim'e bugün itibarıyla 1 milyon 700 bin kişi başvurdu.

Kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar projeye yoğun talep gösterirken, muhalefetten eleştiriler gelmeye devam ediyor.

"Proje tamamen göz boyama"

Son olarak Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ'da konuştu.

Sosyal konut projesinin tamamen göz boyama olduğunu söyleyen Babacan, "Sosyal konut projesi tamamen göz boyama. Piyasada konut fiyatı belli, göreceğiz." dedi.

Ali Babacan, sosyal konut projesine yönelik konuştu VİDEO



"Piyasada konut fiyatı belli, göreceğiz"

Babacan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Sosyal konut projesi tamamen göz boyama. Piyasada konut fiyatı belli, göreceğiz. Ne diyorlar; taksit taksit ödeyeceksiniz diyorlar. Dünyanın her yerinde konut krizi var diyorlar."