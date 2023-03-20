Ali Babacan: Togg'a yerli denmesine taraftar değilim KRT TV'ye konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin yerli arabası Togg için, "Yerli otomobil denmesine ben çok taraftar değilim. Pek çok parçası yurt dışından ithal." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan yine tepki alacak açıklamalar geldi.

KRT TV'ye katılan Babacan gündeme dair konuştu.

Programın bir bölümünde Babacan, Türkiye'nin ses getiren yerli aracı Togg'a da değindi.

"Yerli denmesine taraftar değilim"

Togg için yerli denmesini doğru bulmadığını belirten Babacan şunları söyledi:

"Togg önemli bir proje onu ifade edeyim. Türkiye'de otomobilde kendi milli markamızın olması önemlidir. Ancak bu yerli markaya ben yerli otomobil denmesine çok taraftar değilim. Çünkü doğruyu ifade etmiyor. Dizaynını bile yurt dışından yaptırdılar. Pek çok parçasını dışarıdan ithal ettiniz."

"Togg, devletin yaptığı bir proje değil"

Sözlerinin devamında Togg'da devletin katkısı olmadığına değinen Babacan, şöyle konuştu:

"Baktığınızda yerli parça sayısında, yerli katma değerde sınırlı olan bir otomobile yerli denmesi doğru değil. Aslında yerli marka denmesi doğrudur. Yönetirsiniz, markanın sahibi olursunuz, markaya zaman içerisinde değer katarsınız o ayrı bir şey. Bu proje özel sektörden konusunda uzman şirketlerin el ele vererek gerçekleştirdiği bir projedir. Bu devletin kolları sıvayıp yaptığı bir proje değildir."

"İHA ve SİHA'lara dokunacağız"

Babacan daha önce de FOX TV'de katıldığı programda, ürettikleri İHA ve SİHA'larla savaşların kaderini değiştiren Baykar'ı hedef tahtasına oturtarak, savunma sanayisindeki teşviklerin adil dağıtılmadığını öne sürmüştü.

Babacan iktidara gelmeleri durumunda savunma sanayisinde yapılanları sorgulayacaklarını söyleyerek, "Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii" demişti.