Ali Babacan: Vatandaşlarımızla aramıza mesafe koymuyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'ye deva olacaklarını söyleyerek, "Sıkıntılar büyük. Maalesef kriz üstüne kriz yaşıyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Malatya'da, miting düzenledi.

DEVA Partisi’nin eylem planlarını hatırlatan Babacan, "Seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin programını hazırlıyoruz. Bütün bakanların ev ödevlerini hazırlıyoruz. İktidara soruyorum. Böyle bir hazırlığınız var mı? Bu ülkenin sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Bugüne kadar 16 tane eylem planı açıklamışız. Verdiğimiz her sözü yazılı veriyoruz. Ne yapacağımızı sıralayıp takvime bağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kriz üstüne kriz yaşıyoruz"

Soykan Meydanı'ndaki mitingde partililere hitap eden Ali Babacan, "Maliyeti düşürün. Maliyeti aşağı düşüreceksiniz. Bu ülkede enflasyon böyle düşer. Maliyet artınca esnafımızın satın alma maliyeti artmış, nasıl ucuza satsın? Maliyeti bir aşağı çek, bak nasıl fiyat aşağı düşüyor. O zaman herkesin yüzü gülecek. Başka türlü enflasyon düşmez. Ülkemiz gerçekten zor bir dönem yaşıyor. Sıkıntılar büyük. Maalesef kriz üstüne kriz yaşıyoruz ama bunu biz ilk elden, ağızdan, yaşayanlardan dinliyoruz. Onun için de vatandaşlarımızla aramıza mesafe koymuyoruz." diye konuştu.

"Demokrasi mücadelesi veriyoruz"

"Türkiye’de bir demokrasi mücadelesi veriyoruz." diyen DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, "İnsan hak ve özgürlüklerinin doyasıya yaşandığı bir ülke hedefliyoruz. Eşit vatandaşlığın olduğu, her bir vatandaşın haklarını doyasıya yaşadığı bir ülke hedefliyoruz. Adaleti hep beraber sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Temel haklar pazarlık konusu yapılamaz"

"Bu ülkede bir Kürt sorunu var. Pek çok kesimin farklı sorunları var." ifadelerini kullanan Babacan, "Bu sorunları aşmakta eşit vatandaşlık diyoruz. İnsanın anasından doğduğu için sahip olduğu hakkı devlet aynen tanımalı. Temel haklar pazarlık konusu yapılmaz. Devlet bunun kefili olur. Onu da biz gerçekleştireceğiz." dedi.