Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İstanbul'da yaşanan kar felaketi sırasında İBB Başkanı İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesini 'doğal' karşıladı.

Son dönemde güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmeleri etrafında muhalefet liderleri sık sık bir araya geliyor.

Bu kez muhalefetin AK Parti'den ayrılarak parti kuran iki lideri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan görüştü.

DEVA Partisi binasında gerçekleştirilen toplantının ardından iki lider de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İMAMOĞLU'DA İKİLİ DESTEK

İstanbul'da hayatı durduran kar yağışı sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda yemek yediği tartışmaları sorulan Babacan ve Davutoğlu tepkilerin doğru olmadığını söyledi.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek VİDEO

"TEPKİLER DOĞRU DEĞİL"

Davutoğlu, "Herhangi bir dış temsilci ile görüşmesinde bir sorun yoktur. Türkiye açık bir toplum olmak durumundadır. Bunun olağanüstü bir görüşme olarak sunulması doğru değil." dedi.

"BUNDAN DAHA DOĞAL BİR ŞEY YOK"

İktidara yüklenen Babacan ise, "Particilik bırakılacak. Yemek vs. hükümetin propagandası olarak görüyorum. Bizim Londra büyükelçimizde gider Londra’da görüşürüz. Bundan daha doğal bir şey yok. Propaganda makinesinin büyütmesi olarak görüyorum." diye konuştu.