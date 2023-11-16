Ali Babacan: Yeni anayasa için bizden destek beklemeyin Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Mevcut Anayasa'yı tanımayanların, uymayanların yeni anayasa laflarına itibar etmemiz mümkün değildir. Bizden bu konuda destek falan da beklemeyin" dedi.

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ensonhaber.com

Deva Partisi lideri Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Babacan'ın da gündeminde Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay 3. Dairesi arasında yaşanan kriz vardı.

Anayasa Mahkemesi'nin görevini yaptığını söyleyen Babacan, "Yargıtay, AYM'nin görevini yaptığı için mahkemenin yargıçları hakkında suç duyurusunda bulunuyor. İnanılır gibi değil. Bu, tarihimizde bir ilk. Yargıtay'dan gelen açıklamalar, sadece bir yargısal aktivizm veya AYM'ye karşı yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendirilemez. Yapılan; yasama, yürütme ve yargı erklerinin tamamını hedef alan açık bir darbe girişimidir. Anayasal düzeni altüst etme teşebbüsüdür" dedi.

"Yeni anayasa laflarına itibar etmiyoruz"

Sözlerine devam eden Babacan daha sonra yeni anayasa tartışmalarına değindi.

Babacan, AYM kararlarının, Yargıtay, Cumhurbaşkanı ve diğer tüm yargı organlarını bağladığını belirtti.

Yeni anayasayla ilgili çağrılara itibar etmediklerini belirten Babacan, bu konuda destek vermeyeceklerini vurguladı.

"Bizden destek istemeyin"

Babacan konuyla ilgili, "Siz bu milletin kafasını karıştırıp, yargıyı tamamen bağlı ve taraflı yapmaya çalışıyorsunuz. Asıl zihninizin gerisindeki bu. Şunu açıkça itiraf etmek istiyorum; mevcut anayasayı tanımayanların, uymayanların yeni anayasa laflarına itibar etmemiz mümkün değildir. 'Yeni anayasa' diyerek bu milleti boşa oyalamayın. Bizden bu konuda destek falan da beklemeyin. Samimiyseniz önce mevcut anayasaya uyun; bir görelim" dedi.