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    Ali Babacan'a 6'lı masa tepkisi: Seni kim tanırdı

    Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Kırşehir'de bir vatandaş 6'lı masa hakkında eleştirilerde bulundu. Vatandaş, "Babacan'ı kimse tanımazdı. AK Parti ile tanındılar." diye konuştu.
    • 29.06.2022 - 21:38
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 21:42
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    Ali Babacan'a 6'lı masa tepkisi: Seni kim tanırdı

    AK Parti'den ayrıldıktan sonra istedikleri yükselişi yakalayamayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepkiler sürüyor.

    Kırşehir ziyaretlerine Kaman ilçesinde 'Halk Buluşması' ile başlayan Ali Babacan, akşam saatlerinde il merkezinde bulunan parti binası önüne geldi.

    Cacabey Meydanı'ndan yürüyerek Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) giden Babacan, iş insanları ile görüşmesi sonrası çıkışta bir vatandaştan beklenmedik 6'lı masa tepkisi ile karşılaştı.

    "6 kişiyle bu iş olmaz"

    Tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen Arif Karadeniz adlı vatandaş, Babacan'ın önüne geçerek "Tek başına parti kur onlarla birlikte olma, sana oy vermezsem adam değilim, 6 kişiyle bu iş olmaz." diyerek tepki gösterdi.

    Ali Babacan'a 6'lı masa tepkisi: Seni kim tanırdı VİDEO

    "Tek başına yürü"

    Babacan'ın "mesajı aldım" dediği vatandaş, "Altı kişiyle olmaz, Kırşehir'de de olmaz. Samimiyetimle söylüyorum. Onlarla yola çıkma tek başına çık tek başına yürü." dedi.

    Babacan ise vatandaşa "Biz Deva Partisi'ni kurduk. Ben aldım mesajı ama ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz." dedi.

    "AK Parti ile tanındılar"

    Babacan'a tepki gösteren Arif Karadeniz isimli vatandaş, daha sonra yaptığı açıklamada, "Babacan'ı kimse tanımazdı. AK Parti ile tanındılar. Ben tır şoförüyüm. Türkiye'de yol yoktu." diye konuştu.

    AA'nın haberine göre Babacan, TSO ziyareti sonrası Esnaf Odaları Birliğine geçerek esnaf temsilcileri ile görüştü.

    Ali Babacan a 6 lı masa tepkisi: Seni kim tanırdı #1

    Ali Babacan a 6 lı masa tepkisi: Seni kim tanırdı #2


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