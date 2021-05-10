Ali Babacan'a, Abdullah Gül'ün ortak adaylığı soruldu

Ali Babacan, 2018'de Abdullah Gül'ün ortak adaylık sürecinin içinde olduğunu, teklif geldiğinde kendisinin de o ortamda olduğunu söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’ye konuk oldu.

Babacan; gazeteci Suat Toktaş, Özlem Gürses, İpek Özbey ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Ali Babacan'a 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Abdullah Gül'ün ortak adaylık süreci soruldu.

Babacan, "2018'de bir ortak adaylık teşebbüsü vardı olmadı. Ülke 5 yıl kaybetti." dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Babacan'a o dönemde ortak adaylık çalışmalarında rol alıp almadığını sordu.

"SÜRECİN TAM GÖBEĞİNDEYDİM"

Ali Babacan o sırada görünür olmadığını ifade ederek, "Tam göbeğindeydim." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Saymaz, Abdullah Gül'ün neden aday olamadığını sordu.

"TEKLİF YAPILDIĞINDA MASADAYDIM"

Babacan, "Muhalefetin ancak bir ortak aday çıkardığında başarılı olması söz konusuydu. Ortak aday formülü son günlere kadar giderken diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Eğer o gün gelip de siz ortak aday olursanız biz sizi destekleriz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi o gün o iş olurdu." dedi.

O DÖNEM AK PARTİ'DEYDİ

DEVA Partisi Lideri Babacan, 2018 yılında yaşanan bu gelişmeler sırasında ise AK Parti'den henüz istifa etmemişti.

Ali Babacan: Abdullah Gül'e teklif getirildiğinde masadaydım VİDEO