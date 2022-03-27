Ali Babacan'a Atatürk benzetmesi CHP'yi kızdırdı

Muhalefet partilerinin bir araya geleceği toplantı öncesi büyük bir kriz patlak verdi. Ali Babacan'ın Bursa'da çekilen fotoğrafı Atatürk'e benzetildi. Linç başlayınca tweet silindi.

Abdullah Gül'ün istekleri doğrultusunda AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan; Cumhur İttifakı'nın karşısında muhalefet partilerinin yanındaki yerini aldı.

AK Parti'ye oy verme konusunda kararsızları ikna etmeye çalışan Ali Babacan, aynı zamanda Kemalist tabana da göz kırpar oldu.

CHP KIZDI, FOTOĞRAF SİLİNDİ

Ali Babacan'ın Bursa ziyaretinin ardından, DEVA Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Barış Özer, Ali Babacan'ın çekilen bir fotoğrafını Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte paylaştı.

Yapılan bu benzetme CHP ve İyi Parti'den tepkiler yükselmesine neden oldu.

Twitter'da tepkilerin ardından Deva Partili yetkili fotoğrafı silmek zorunda kaldı.