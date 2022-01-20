Ali Babacan’dan Abdullah Gül açıklaması: Aktif siyaseti bıraktı

Basın mensupları ile bir araya gelen Babacan, Abdullah Gül ile görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, “Kendisi aktif siyasette olmayacağını söyledi. Partimizle bir ilişkisi yok” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri’de bir düğün salonunda, parti mensupları ile bir araya geldi.

Yaklaşık iki yıl geçen partinin örgütlenme süreciyle ilgili bilgi veren Babacan’a, Abdullah Gül ile görüşüp görüşmediği soruldu.

Babacan, şu ifadeler ile yanıt verdi:

“İnsani ilişkilerimiz sürüyor. 3-4 ayda bir oturup ev sohbeti yapıyoruz. Hem bir siyasetçi hem de bir devlet adamı olarak tecrübelerini önemsiyorum. Tecrübelerinden istifade ediyoruz.

“AKTİF SİYASETTE OLMAYACAĞINI SÖYLEDİ”

Kendisi aktif siyasette olmayacağını söyledi. Dolayısıyla partimizle formel ya da informel bir ilişkisi yok. Partimiz kurulurken fikri desteğini verdi, yeni bir partinin Türkiye için çok gerekli olduğunu ifade etti.”





İTTİFAK AÇIKLAMASI

Babacan, bir ittifak içinde yer alıp yer almayacakları sorusunu ise şöyle yanıtladı:

”DEVA Partisi şu anda herhangi bir ittifak içinde yer almıyor. Şu ana kadar diğer partilerle yaptığımız somut iş birliği anlamında parlamenter sistem çalışması oldu. Önümüzdeki süreçte biz herhangi bir ittifakta yer alır mıyız yoksa seçimlere tek başımıza mı gireriz bunun kararını oluşturacağız, bugün itibarıyla bir kararımız yok. Tabi ki yaptığımız hazırlıkları ittifakta olursak ittifak masasına koyarız, çünkü bunlar ülkemiz için yaptığımız hazırlıklar. Başka fikri olanlar da koyar."