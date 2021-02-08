Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

Ali Babacan, muhalefet cephesindeki ittifak görüşmeleri kapsamında, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Davutoğlu'nu da ziyaret etti.

Her fırsatta erken seçim çağrıları yapan muhalefet partilerinde, bu söylemlerle birlikte görüşmeler de hız kazandı.

CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA'nın karşılıklı ziyaretlerinin yanında HDP de bu partilerden randevu alarak ziyaretlerine başladı.

GELECEK VE DEVA'NIN İTTİFAK GÖRÜŞMESİ

Bu kapsamda Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı kabul etti.

İki genel başkanın da AK Parti ayrılığının ardından, beraber hareket ettikleri süreçten sonra iki yeni parti kurarak yollarına devam etmeleri dikkat çekmişti.

Aynı partide buluşamayan iki ismin, erken seçim tartışmaları arasında karşılıklı ziyaretlerini devam ettirerek aynı ittifakta yer alma sürecine girdi.