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    Ali Babacan'dan Anıtkabir'e ziyaret

    Ali Babacan'dan Anıtkabir'e ziyaret

    Kuruluşunun 1. yılını kutlayan DEVA Partisi'nde parti üyeleri, gerçekleştirdiği programda Ali Babacan önderliğinde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 11:24
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    AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi 1 yaşında...

    Türkiye'de iktidar olacağız parolası ile yola çıkıp ancak anketlerde yüzde 1'i zor aşan DEVA Partisi'nde parti üyeleri,  Ali Babacan önderliğinde, DEVA'nın 1. yaşını kutlamak için bugün bir araya geldi.

    İLK DURAK ANITKABİR

    Bu kapsamda DEVA Partisi'nde Ali Babacan ve kurucular kurulu üyeleri, DEVA 1 Yaşında programına Anıtkabir’i ziyaret ederek başladı.

    Ali Babacan, ziyaret sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

    Ali Babacan dan Anıtkabir e ziyaret #1

    Ali Babacan dan Anıtkabir e ziyaret #2

    Ali Babacan dan Anıtkabir e ziyaret #3

    Ali Babacan dan Anıtkabir e ziyaret #4

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