Ali Babacan'dan asgari ücret değerlendirmesi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, açıklanan asgari ücretin yetersiz olduğunu savunarak, "Türkiye üzülerek söylüyorum ki; kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir" dedi.

Asgari ücrete yapılan zam, Türkiye’nin gündeminde…

Muhalefet partilerinden zammı beğenen de var, eleştiren de…

“YÜKSEK ENFLASYON OLARAK TEKRAR VATANDAŞLARIMIZI ETKİLEYECEK”

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgari ücrete yapılan zammın yetersiz olduğunu savundu.

Babacan yaptığı açıklamada, “Az önce 2022 yılı için asgari ücret rakamı açıklandı. Yaklaşık yüzde 50 bir artış var. Bu asgari ücretin ilk ödeneceği tarih ise ocak ayının sonu. Ancak şöyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. Bakın; sadece 1 Kasım’dan bu yana yani 1,5 ay içerisinde dolar kuru tam yüzde 60 arttı. Bu kur artışı hemen Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında yüksek enflasyon olarak tekrar vatandaşlarımızı etkileyecek.

Ali Babacan: Türkiye artık kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir VİDEO

“TÜRKİYE, KRONİK YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMİNE GİRMİŞTİR”

Bugün açıklanan asgari ücret daha ocak sonunda vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak. Şu anda Türkiye üzülerek söylüyorum ki; kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir.” dedi.