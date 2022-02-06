Ali Babacan'dan cemevlerine gelen yüksek elektrik faturalarına tepki

Garip Dede Cemevi'ne gelen 30 bin liralık faturaya tepki gösteren Ali Babacan, cemevi faturalarının devlet tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi.

Son dönemde üst üste gelen zamlardan elektrik ve doğal gaz faturaları da nasibini aldı.

Özellikle elektrik faturaları yılbaşında gelen zamlarla birlikte büyük tepkiye neden oldu.

Harekete geçen hükümet, en düşük aylık tüketim kotasını 150 kilovattan 210 kilovata çıkartsa da tartışmalar devam ediyor.

CEMEVİNE GELEN 30 BİN LİRALIK FATURAYI PAYLAŞTI

Faturalara son tepki ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

Ticarethane tarifesine tabi olan cemevlerine gelen yüksek faturalara dikkat çeken Babacan, Garip Dede Cemevi'ne gelen 30 bin liralık faturayı paylaştı.

"CEMEVİ FATURALARINI HAZİNE ÖDESİN"

Mevcut uygulamanın ayrımcılık olduğunu söyleyen Babacan, cemevlerinin faturalarınının da hazine tarafından ödenmesini istedi.

Babacan paylaşımında, "Garip Dede Cemevini geçtiğimiz ay ziyaret etmiştim. Kendilerine bu ay fahiş bir elektrik faturası geldiğini öğrendim. Cemevlerinin elektrik gideri hazine tarafından karşılanmalıdır. Şu andaki uygulama ayrımcılıktır." ifadelerine yer verdi.