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    Ali Babacan'dan Cumartesi Anneleri'ne destek

    Ali Babacan'dan Cumartesi Anneleri'ne destek

    Deva Partisi Lideri Ali Babacan, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan anneleri görmezden gelerek Cumartesi Anneleri'ne Twitter'dan yaptığı paylaşımla destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 15:58
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    Çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır anneleri, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından görmezden gelinmeye devam ediyor.

    Babacan son olarak, Twitter hesabından Cumartesi Anneleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERİ UNUTUP, CUMARTESİ ANNELERİ'Nİ ANDI

    Babacan, yaptığı paylaşımda "Cumartesi Anneleri senelerdir gözaltında kaybedilen yakınlarını arıyor. Devlet ise yakınlarını bulmak yerine acısı olanları yargılıyor. Yarın yine duruşmaları var. Devletin görevi yakınlarını arayan acılı annelere hesap vermektir, hesap sormak değil." ifadelerini kullandı.

    Ali Babacan dan Cumartesi Anneleri ne destek #1

    EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE İLGİLİ HİÇ KONUŞMADI

    Deva Partisi liderinin yaptığı bu paylaşım, akıllara çocukları için evlat nöbetinde olan Diyarbakır anneleriyle ilgili suskunluğunu hatırlattı.

    Diyarbakır annelerinden Ali Babacan'ın Deva'sına tepki

    İKİ KEZ DİYARBAKIR'A GİTTİ, GÖRMEZDEN GELDİ

    Daha önce İki kez Diyarbakır'ı ziyaret eden Ali Babacan, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmeyip, konuyla ilgili tek bir açıklamada bile bulunmamıştı.

    Babacan tüm bu sessiliğin yanı sıra HDP'ye yönelik destek açıklamalarıyla Diyarbakır'daki ailelerin tepkisiyle karşılaşmıştı.

    Ali Babacan dan Cumartesi Anneleri ne destek #2

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