Ali Babacan'dan Hacer Foggo'ya teklif: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, CHP’nin İzmir’den aday göstermediği Hacer Foggo’ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifinde bulunduğu öğrenildi.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi CHP, İzmir için belediye başkan adaylarını belirledi.

Ancak açıklanan isimler, parti içerisinde tartışmalara neden oldu.

Bunlardan biri de CHP’nin eski Yoksulluk Dayanışma Ofis Koordinatörü Hacer Foggo oldu.

Konak Belediye Başkan aday adayı olan Foggo, CHP Genel Merkezi'nin kararı sonrası tepki dolu bir paylaşım yaptı.

Seçilmediği İzmir'den apar topar ayrıldı: Yerel seçimde adaylığının üstü çizildi

Foggo, CHP Genel Merkezi’nin X hesabı ile birlikte Genel Başkan Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlaka’nın hesaplarını etiketleyerek, “Siz beni sığdıramadınız CHP’ye, oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler.” dedi.

Yaşananların ardından Hacer Foggo'nun isminin neden üstünün çizildiği ortaya çıktı.

Foggo'nun, genel seçimlerde İzmir 2. Bölge, 8. sıradan aday gösterilmesinin ardından seçilememesi üzerine bir gün sonra şehri terk ettiği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda İzmir’de çalışma yürütmediği gerekçesiyle parti tabanının tepkisini çektiği öğrenildi.

Bu gelişme üzerine ise gazeteci İsmail Küçükkaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İsmail Küçükkaya açıkladı: Babacan'dan Hacer Foggo'ya telefon...

Küçükkaya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, CHP’nin İzmir’den aday göstermediği Hacer Foggo’ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Küçükkaya, “Hacer Foggo kibarca, onur duydum diyor, şu şu şu sebeplerle kabul edemem diyor.” dedi.

Küçükkaya, Foggo’yu arayan isimlerden birinin de TİP Başkanı Erkan Baş olduğunu belirterek “Şimdilik detayına giremem.” dedi.

"Özgür Özel itirazlar geldi demiş"

İsmail Küçükkaya, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Özgür Özel, Hacer Foggo’yu aradı ‘Ben sizin aday olmanızı çok istiyordum Karaburun’dan aday olmanızı önermiştim fakat sonra itirazlar geldi’ demiş. Büyük olasılıkla Aylin Nazlıaka itiraz etmiş ve Veli Ağbaba’nın da itiraz ettiği şeklinde Hacer Foggo’nun düşüncesi var. Bu görüşlerini Özel’le de paylaşmış. Hacer Foggo’nun gönlünü fena halde kırdılar. Hacer Hanım şunu söylüyor; ‘Parti beni aday göstermek zorunda değil ama önce beni aradılar, ağdalaştırıldınız dediler, sonra ilk yetkili organdan geçti beni arayanlar oldu, sonra içeride türlü bahanelerden sonra benim adaylığım iptal edildi, kırgınım’ diyor. Bu birinci haber, detayları var bende ama not aldım 'Bunları ekranda söylemeyin' dedi.

"Babacan İzmir’den DEVA adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olun demiş"