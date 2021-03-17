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Ali Babacan'dan HDP açıklaması

Ali Babacan'dan HDP açıklaması

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, HDP'nin kapatılması için açılan dava ile ilgili "Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir" dedi.