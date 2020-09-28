Ali Babacan'dan HDP'ye telefon

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Kobani soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar için HDP'yi aradı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, soruşturmayla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'la görüştü.

DEVA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ali Babacan'ın HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla arayarak, gözaltılar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

DEVA PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

"Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan, HDP Genel Başkanı Sn. Mithat Sancar’ı telefonla arayarak, yapılan gözaltı işlemleri ve gözaltında yaşanan sağlık sorunları hakkında bilgi almıştır.

Genel Başkanımız, geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu ve benzeri soruşturmaların ve soruşturmaya ilişkin usul işlemlerinin siyasi etkiden uzak, hukuk devleti kurallarına uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır."