Ali Babacan'dan KHK'lılar için yeni talep

KHK'nın zulüm olduğunu belirten Ali Babacan, KHK'lılar için tazminat talebinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Erzurum İl Başkanlığının 1. Olağan Kongresi’ne katıldı.

Babacan'ın gündeminde ise KHK’lılar vardı.

Babacan, son dört senede OHAL gerekçe gösterilerek bir KHK zulmü uygulandığını belirterek, “OHAL KHK’ları ile herkesin ismi tek tek bir kararnameye yazıldı, herkes bir sepete atıldı, işlerine, aşlarına son verildi” dedi.

KHK’LILARIN TÜM ZARARLARI TELAFİ EDİLMELİDİR’

KHK ile işine son verilen vatandaşların büyük bir kısmı yargı tarafından aklandığını vurgulayan Babacan, “Bu kişilerin özlük hakları iade edilmelidir. İtibarları iade edilmelidir. Yapılan hukuksuz işlemler nedeniyle maruz kaldıkları tüm zararlar telafi edilmelidir” şeklinde konuştu.

Ali Babacan: Bu ülkede KHK zulmü uygulandı İZLE