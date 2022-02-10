DEVA Partisi Lideri Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarına ilişkin boykot kararı ile ilgili "Demokrasilerde protesto önemlidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hane ve iş yerlerine gelen fahiş faturalara tepkiler sürüyor.

Özellikle elektrik zammına vatandaşlar, konuyla ilgili yeni bir düzenleme beklerken , CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dün sürpriz bir protesto geldi.

Sosyal medya hesabında video yayınlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Zamlar geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan ise bugün Kılıçdaroğlu'na destek geldi.

"PROTESTO EN DOĞAL HAK"

Partisi'nin Ekonomi ve Finans Politikaları Eylem Planı'nı açıklamak için basın mensuplarının ve kameraların karşısına geçen Ali Babacan'a, Kılıçdaroğlu'nun "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." ifadelerinin soruldu.

DEVA Partisi Lideri, protesto ve boykot hakkının vatandaşların en doğal, anayasal hakkı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası boykotuna destek VİDEO

"Elektrik faturaları gerçekten olumsuz etkiliyor. Vatandaşlarımızın karşı çıkması bir uygulama bu. Demokrasilerde protesto önemlidir. Protestoların yasalarda gösterildiği gibi yapılması gereklidir. Doğaldır.

"DAHA BU BAŞLANGIÇ"

Daha bu işin başlangıcı. Tarifeleri derhal gözden geçirin, özellikle düşük gelirli vatandaşlar, çiftçi ve esnaf için bu sorunu çözün. Ülkede huzursuzluk ve adaletsizlik olur. Bu konuyla alakalı şehirlerde protestolar var. Hükümet bunu ciddiye almalı, uyarıyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

