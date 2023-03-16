Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor...

Merakla beklenen seçimlere 60 gün gibi az bir süre kaldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı büyük krizler sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

Sürecin son düzlüğüne girilirken, partiler seçim kampanyalarını da hızlandırdı.

Bu kapsamda Millet İttifakı üyesi DEVA Partili lideri Ali Babacan, Tv 100'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu.

Seçim sürecini, ittifakının ilerleyeceği yolla ilgili konulara değinen Babacan, Candaş Tolga'nın sorularını da yanıtladı.

"LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Babacan, her bir vatandaşın hayat tarzına saygı duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bizim bu konudaki tutumuz çok açık. Biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz. Ve devletin hayat tarzlarına müdahalelerine kesinlikle karşıyız.



Devletin, vatandaşlarımızın hayat tarzlarına müdahale yetkisi yoktur. Tam tersine vatandaşlarımızın hayat tarzlarını olduğu gibi kabul etmek ve başkalarının saldırısından uzak tutmak gibi bir görevi vardır.