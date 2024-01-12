Ali Babacan'dan Meclis kürsüsünde Kürtçe konuşan DEM Partili vekillere bir destek daha Diyarbakır'a giden Ali Babacan, DEM Partili bazı milletvekillerinin Meclis kürüsünde Kürtçe konuşmasına bir kez daha değindi. Babacan, Kürtçe'nin Türkiye’de en çok konuşulan ikinci dil olduğunu ve TBMM'de yok sayıldığını söyledi.

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ensonhaber.com

TBMM'de geçtiğimiz yılın son ayıdan yürütülen bütçe görüşmelerinde Kürtçe ve Süryanice tartışması yaşanmıştı.

Meclis kürsüsüne çıkan DEM Partili vekillerin bazıları yine Kürtçe konuşmuştu.

Yaşananların ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Partili milletvekillerine destek vermişti.

Meclis'te yaşanan Kürtçe ve Süryanice tartışması: Diyarbakır ziyaretinde yine değindi

Babacan, Diyarbakır ziyaretinde bir kez daha aynı konuyla ilgili konuştu.

Babacan bir kez daha Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dilin, Meclis'te yasak sayıldığına, tutanaklara "X" ya da "bilinmeyen dil" olarak yazıldığına işaret etti.

"Fransızcayı, İngilizceyi bilenler, konuşulduğunda tanıyanlar, ülkemizde milyonlarca insanın konuştuğu dilin hangi dil olduğunu bilmiyor"

Meclis kürsüsünde Kürtçe konuşulmasına gösterilen tepkileri de 'ayıp' olarak nitelendiren Babacan, "Fransızcayı, İngilizceyi bilenler, konuşulduğunda tanıyanlar, ülkemizde milyonlarca insanın konuştuğu dilin hangi dil olduğunu bilmiyor. Öyle mi?" dedi.

"Tutanaklara Türkçe olmayan dil yazdılar"

Babacan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Daha geçtiğimiz ay, meclis genel kurulunda bütçe görüşmelerinde yine bir Kürtçe krizi yaşandı. Neymiş, Kürtçe konuşulmuş. Ne büyük ayıp değil mi? Biliyorsunuz, ülkemizde en çok konuşulan ikinci dil, Meclis çatısı altında ısrarla ama ısrarla yok sayılıyor. Tutanaklara X yazıyorlar. “Bilinmeyen dil” yazıyorlar. Ne demek bilinmeyen dil? Fransızcayı, İngilizceyi bilenler, konuşulduğunda tanıyanlar, ülkemizde milyonlarca insanın konuştuğu dilin hangi dil olduğunu bilmiyor. Öyle mi? Şimdi en son tutanaklara baktık. Bu sefer ne yapmışlar? Üç nokta koyup, altına da “Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi” demişler. Ya şunun adını bir koyun ya. Siz bunun adını koymazsanız bu ülkede eşit vatandaşlıktan bahsedemezsiniz; Bu ülkede temel haklardan bahsedemezsiniz. Ne oldu kürsü özgürlüğüne? Kürsüde ifade özgürlüğü yok mu? Aha aynısını Süryanice için de yaptılar. Mardin vekilinin Süryanice bayram kutlamasına tahammül edemediler. Yine tutanaklara üç nokta, altına da “Türkçe olmayan dil” yazdılar.

Kayyum uygulamasını da eleştirdi: Demokrasinin ortasına açılmış koca bir çukur

Öte yandan Babacan, Kürtçe'yle ilgili ifadelerinin ardından kayyum uygulamasını da eleştirdi.

Kayyum uygulamasının bir çukur olduğunu iddia eden Babacan şunları söyledi: