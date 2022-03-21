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Ali Babacan'dan Meral Akşener'e ziyaret
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret etti.
- DHA
- 21.03.2022 - 21:03
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart'ta 6 muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği ikinci toplantı öncesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret etti.
Babacan ve Akşener, gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.
DİĞER MUHALEFET PARTİLERİNİ DE ZİYARET EDECEK
Babacan'ın, ev sahipliğinde gerçekleştirilecek liderler toplantısı öncesinde diğer muhalefet partisi genel başkanlarını da ziyaret edeceği öğrenildi.