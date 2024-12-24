Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin gündeminde.

Siyasi partilerin gelişmelere göre aldıkları pozisyonlar da belli oluyor.

Bu kapsamda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İlke TV'de Konuşma Zamanı programına katılarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İÇERİDE AYNI ŞEYİN ANLATILMASI GEREKİYOR"

Türkiye'nin İdlib'den çıkarak tek tek şehirleri alıp, Şam'da rejimi devirdiği gibi bir resim çizildiği ve bunun yanlış olduğunu söyleyen Babacan, Suriye'de ne yaşanıyorsa Türkiye kamuoyuna da bunun anlatılması gerektiğini savundu.

Babacan şöyle konuştu:

"İçeriye vatandaşlarımıza aynı şeyin anlatılması gerekiyor. Yani gerçekte olmayan bir hayal fotoğrafının iç kamuoyuna anlatılmasının ben şu anda büyük bir risk olarak görüyorum.

"FETİH PSİKOLOJİSİ YANLIŞLARI GETİRİR"

Çünkü o iç kamuoyundaki o kahramanlık, fetih psikolojisi kendini besleyen yanlışları da beraberinde getirebilir."