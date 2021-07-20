CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidar olduğumuzda Suriyelileri Suriye'ye göndereceğiz" ifadelerine Ali Babacan'dan yanıt geldi.

Türkiye kamuoyunda son günlerde gündem muhalefet partilerin Suriyelileri göndereceğiz açıklamaları...

Geçtiğimiz günlerde Suriyeliler üzerinden seçim vaatlerinde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Türkiye'de yaşayan Suriyelileri geri yollayacağını belirterek "Allah'ın izniyle milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri; Suriyelileri Suriye'ye göndermek olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, bugün Hatay’ın Antakya ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Memleketlerine uğurlayacağız" dediği Suriyeli mülteciler hakkında açıklamalarda bulundu.

DEVA Partisi Lideri Babacan "Bazı partiler Suriyelilerin hepsini oy için göndereceğiz diyecekler ama yapamayacaklar" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"OY İÇİN GÖNDERECEĞİZ DİYECEKLER"

"Bunun popülizminin yapılacağını da biz biliyoruz. Şimdi seçimlere doğru giderken bazı partiler çıkacak, ‘Bize oy verin, bunların hepsini göndereceğiz’ diyecekler.

"YAPAMAYACAKLAR"

Ama ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar. Biz gerçekçiyiz. Suriyelilerin çözümünü Suriye’de aramak gerekir. Suriye politikasının tamamen yeniden yazılması gerekiyor"

Ali Babacan'dan Suriyeliler açıklaması: Gönderemezler VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olursak Suriyelileri göndereceğiz HABERİ TIKLA