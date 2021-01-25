Ali Babacan'dan Temel Karamollaoğlu'na ziyaret

Muhalefet partilerinin erken seçim konusunu gündeme getirdikleri bu günlerde liderler arasındaki sık ziyaretlere bir yenisi daha eklendi. Babacan Karamollaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Cumhur İttifakı liderleri, her açıklamalarında seçimlerin zamanında, 2023'te yapılacağı ifade etse de muhalefet cephesinde erken seçim söylemleri son bulmuyor.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ HIZLANDI

Bu konunun sıkça gündeme gelmesiyle de muhalefet liderlerinin görüşme trafiği arttı.

Kamuoyunda yeni ittifak arayışlarının olduğu iddia edilirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler gündeme ilişkin konuların ele alındığını söyledi.

İki genel başkan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aşı kampanyası konusunda görüşleri merak edilen parti liderleri, bir an önce gerekli aşı doz miktarının ülkeye getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

HDP BİNASINDA ÖCALAN FOTOĞRAFLARININ BULUNMASI

Babacan ve Karamollaoğlu'na HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'ndan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının çıktığı hatırlatıldı ve konuya ilişkin görüşleri soruldu.

Karamollaoğlu, "HDP binasında Öcalan'ın fotoğraflarının bulunmasını garipsedim." derken, Babacan, "Türkiye'de eğer siyaset demokratik bir zeminde yürüyecekse, Türkiye'deki siyaset üzerinde herhangi bir örgütün gölgesinin asla olmaması gerekir. Dolayısıyla bahsettiğiniz ilçe başkanlığından böyle şeylerin çıkması, kabul edilebilir bir şey değil." ifadelerini kullandı.