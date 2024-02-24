Ali Babacan'ın aday tanıtım toplantısı konuşmasını 16 kişi izledi Genel seçim hezimetinin ardından ittifaksız hareket eden DEVA Partisi Lideri Ali Babacan’ın bugünkü canlı yayınını 16 kişinin takip ettiği görüldü.

ensonhaber.com

Siyaset arenasında seçim hareketliliği devam ediyor.

Bu kapsamda parti liderleri de düzenledikleri programlarla adaylarını tanıtıyor.

Ancak genel seçimlerde halktan beklenen oyu alamayan partilerin önümüzdeki seçimlerde çalışmaları ilgi görmüyor.

Canlı yayın ilgi görmedi

Bu partilerden biri de DEVA Partisi.

Parti lideri Ali Babacan, bugün İstanbul aday tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Babacan'ın açıklamaları resmi hesap tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ancak canlı yayını 16 kişinin takip ettiği görüldü.

Parti sözcüsünü aday gösterdi

CHP sıralarından seçime giren Millet İttifakı'nın küçük ortaklarından biri olan DEVA Partisi 15 vekil çıkardı.

Babacan, Cumhurbaşkanlığı seçimi hezimetinin ardından ittifaksız ilerleyeceğini açıkladı.

Ardından parti cephesinde istifaların ardı arkası kesilmedi.

Büyük bir kaosla karşı karşıya kalan Babacan, İstanbul için parti sözcüsü İdris Şahin'i ilan etti.