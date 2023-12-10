Ali Babacan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın vefat eden annesi Güner Babacan, son yolculuğuna uğurlandı. Babacan, geçtiğimiz ay da babası Hilmi Babacan’ı kaybetmişti. Cenaze töreninde siyasi isimler Babacan'ı yalnız bırakmadı.

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ensonhaber.com

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın acı günü...

Geçtiğimiz ay babasını kaybeden Ali Babacan şimdi de anne acısı yaşadı.

Anne Babacan hayatını kaybetti

Babacan'ın annesi Güner Babacan bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güner Babacan yaşlılığa bağlılık hastalıklardan dolayı tedavi görüyordu.

Cenaze namazı kılındı

75 yaşındaki Güner Babacan için öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Siyasi isimler yalnız bırakmadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Babacan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ile Cemil Çiçek, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bazı milletvekilleri, eski bakanlar, siyasetçiler ve DEVA Partililer katıldı.

Güner Babacan'ın cenazesi, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Babası da bir ay önce vefat etmişti

Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan da 6 Kasım 2023 günü hayata gözlerini yummuştu.

85 yaşında hayatını kaybeden Hilmi Babacan, 7 Kasım'da defnedilmişti.