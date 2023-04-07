Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek.
Sayılı günlerin kaldığı seçimler için ittifaklarda milletvekili listeleri de netleşiyor.
9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kazandı.
Kandil'den gelen talimat üzerine ortak liste kararı
Millet İttifakı'nda uzun süredir konuşulan ortak liste kararı, Kandil'den gelen talimatla resmiyete döküldü.
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP ile ortaklaşarak milletvekili sayısını artırma stratejisine uygun hareket etme konusunda anlaşmaya vardı.
DEVA Partisi, seçime CHP listesinden girecek
Buna göre, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.
'DEVA Partisi seçime kendi listesiyle girecek' videosu yeniden gündemde
Bu gelişmenin üzerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.
Babacan, partililere yaptığı konuşmasında DEVA Partisi'nin kendi logosu, kendi listesiyle seçime gireceğini duyurmuştu.
"Duymayan kalmasın, DEVA kendi logosuyla seçime girme kararı aldı"
Babacan, şu ifadeleri kullanmıştı:
Hükümetin kadrolu köşe yazarları koro halinde bağırmaya başladı. Neymiş efendim, bu yasa çıktıktan sonra yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış, kendi logolarıyla seçime giremeyeceklermiş! İttifak içinde olmak da anlamını yitirmiş, falan filan..
Siz bu rüyaları görmeye devam edin, daha çok göreceksiniz. Kardeşim bizim kendimize güvenimiz tam.
İşte ben buradan ilan ediyorum, duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla , kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır.