Ali Babacan'ın 'DEVA Partisi seçime kendi listesiyle girecek' videosu yeniden gündemde Ortak liste çalışmaları sürerken Kandil'den muhalefete ortak listeyle seçime girin çağrısı gelmesinin ardında Millet İttifakı partileri, CHP listesinden seçime girme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Ali Babacan'ın 'Seçime DEVA olarak gireceğiz' videosu, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

Sayılı günlerin kaldığı seçimler için ittifaklarda milletvekili listeleri de netleşiyor.

9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kazandı.

Kandil'den gelen talimat üzerine ortak liste kararı

Millet İttifakı'nda uzun süredir konuşulan ortak liste kararı, Kandil'den gelen talimatla resmiyete döküldü.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP ile ortaklaşarak milletvekili sayısını artırma stratejisine uygun hareket etme konusunda anlaşmaya vardı.

DEVA Partisi, seçime CHP listesinden girecek

Buna göre, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.

'DEVA Partisi seçime kendi listesiyle girecek' videosu yeniden gündemde

Bu gelişmenin üzerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.

Babacan, partililere yaptığı konuşmasında DEVA Partisi'nin kendi logosu, kendi listesiyle seçime gireceğini duyurmuştu.

"Duymayan kalmasın, DEVA kendi logosuyla seçime girme kararı aldı"

Babacan, şu ifadeleri kullanmıştı: