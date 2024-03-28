ANKA

Yerel seçim çalışmalarında son günler...

Muhalefet partileri de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erzurum'a geldi.

Babacan, İl Başkanı Vahit Bingöl ve milletvekilleriyle beraber seçim otobüsüyle kent merkezini gezdi.

Vatandaşları selamlayan Babacan, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi.

Açıklamasını 20 kişi dinledi

Yakutiye Medresesi önünde gazetecilere açıklamada bulunan Babacan, basın mensupları ve koruma polislerinin dahil yaklaşık 20 kişiye seslendi..

"Enflasyon tekrar patlamış durumda"

Konuşmasında hükümetin enflasyon politikasını eleştiren Babacan, şunları söyledi:

Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye’yi etkileyen bir şey değil. Biz zamanında enflasyonu tek haneye indirdik, yıllarca da tek hanede gitti. Sonuçta, şu anda enflasyon tekrar patlamış durumda. Bunun da sebebi kötü yönetimdir, Merkez Bankası’nın karşılıksız para basmasıdır.