Ali Babacan'ın Gezi Parkı olayları çelişkisi

Gezi olayları çıktığında eylemlere katılanlarla ilgili "Gelecekte görmek istediğimiz gençlik bu değil" diyen Ali Babacan, bu günlerde olaylar yüzünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamaya başladı.

AK Parti'den ayrılarak kendisini muhalefetin bir parçası haline getiren Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı direkt olarak hedef alan açıklamalar yapmaya başladı.

Muhafazakar tabandan uzaklaşan ve Gezi olaylarını alkışlayan isimlerin oylarına göz diken Ali Babacan, T24'e verdiği röportajda Gezi olaylarıyla ilgili mücadele verdiğini söyledi.

Yıl 2022 Ali Babacan:"Erdoğan, Gezi'de gözünü kararttı, durduramadık"

Ali Babacan, "Başbakan olan Erdoğan Gezi'de gözünü kararttı, durduramadık. İçeride ciddi mücadele verdik. Bakan olarak ne söylemişim kayıtlarda. Sadece ben değil bakanların neredeyse tamamı durduramadık. Erdoğan değişik bir psikolojiye girdi." ifadelerini kullandı.

Bugün Gezi olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Ali Babacan'ın o günlerde neler söylediği de hemen arşivden çıktı.

Yıl 2013 Ali Babacan: "Kimse kusura bakmasın, bizim gelecekte görmek istediğimiz gençlik bu değil"

Ali Babacan, o günlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"İletişim kanallarının sürekli açık olması, beklentilerin, arzuların, isteklerin, endişelerin, korkuların açıkça ifade edilebilmesi son derece önemli. Ama bunun medeni yollarla, barışçıl yollarla yapılması bir başka önemli konu. O çizgiyi geçip, eğer iş şiddete geliyorsa, eğer karşıdakine zarar vermeye dayanıyorsa, molotof kokteylileriyle, demir bilyelerle araçları, otobüsleri yakıp yıkmayla bazı mesajlar verilmeye çalışılıyorsa kimse kusura bakmasın bu bizim gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil"

Bilindiği üzere Ali Babacan geçtiğimiz günlerde ODTÜ'ye bir ziyaret düzenlemek istemişti ancak ODTÜ'lü öğrenciler eylem için harekete geçti ve ziyareti iptal ettirdi.

Ali Babacan, AK Parti döneminde yapılan her şeyi kendisini soyutlayarak karalamaya çalışsa da muhalefet tarafından benimsenen bir isim olamadı.