Ali Babacan'ın hayali: İktidar olacağız

Ali Babacan, partisinin kuruluş amacının muhalefette profesyonelleşmek olmadığını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasetteki hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Babacan'ın sözleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiğim tüm seçimleri kaybeden muhalefet partilerini de kızdıracak cinstendi.

PROFESYONEL MUHALEFET YAPALIM DİYE...

İktidar olacaklarını savunan Ali Babacan, partilerinin kuruluş amacının profesyonel olarak muhalefet yapmak olmadığını söyledi.

Ali Babacan, "Bu ülkenin çıkarlarını şu andaki hükûmetten çok daha iyi koruruz. Türkiye’nin ulusal çıkarlarından asla taviz vermeyiz. Çünkü kavgayla elde edemeyeceğinizin çok daha fazlasını akıllı diplomasiyle elde edersiniz. Biz profesyonel muhalefet yapalım diye DEVA Partisi’ni kurmadık. Bizim amacımız iktidar olmak." şeklinde konuştu.

ANKETLERDE DEVA PARTİSİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hedeflerinin iktidar olduğunu söylese de anketler tam tersi yönde.

Yüzde 1-2 seviyesinde gözüken DEVA Partisi'nin bir ittifakın içine resmi olarak girmemesi durumunda Meclis dışında kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.