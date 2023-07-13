Ali Babacan'ın Menzil Şeyhi'yle ilgili başsağlığı mesajı muhaliflerin tepkisini çekti Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Menzil Şeyhi'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı muahelefeti karıştı. Babacan'ın taziye mesajına CHP seçmeninden sert tepkiler geldi.

ensonhaber.com

İslam aleminin en kalabalık cemaatlerinden biri olan Menzil cemaatinin lideri yaşamını yitirdi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gavsi Sani Sultan Seyyit Abdulbaki El-Hüseyni, dün İstanbul'da hayatını kaybetti.

Menzil Şeyhi'nin cenazesi daha sonra İstanbul'dan yola çıkarak Adıyaman'a götürüldü.

Düzenlenen yoğun katılımlı cenaze töreniyle Menzil Şeyhi'nin naaşı toprağa verildi.

Vefat haberiyle birlikte çok sayıda siyasetçiden başsağlığı mesajları gelmeye başladı.

Babacan'ın taziye mesajı CHP seçmenini ayağa kaldırdı

Bu isimlerden biri de Deva Partisi Lideri Ali Babacan oldu.

Seçimlerde partisini Meclis'e CHP listelerinden sokan Babacan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Ebediyete irtihal eden, ülkemizin tasavvuf önderlerinden Seyyid Abdulbaki Erol’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

Eleştiri yağmuruna tuttular: Keşke oylarımız boşa gitseydi...

CHP listelerinden Meclis'e girmeleri nedeniyle eleştirilen Babacan'ın taziye mesajı muhalif seçmeni sinirlendirdi.

Özellikle CHP seçmeninin yoğun eleştirisine maruz kalan Babacan'a, 'Verdiğimiz oylar burnundan gelsin', 'CHP'liler bu adama oy verdi', 'Keşke oylarımız boşa gitseydi', 'CHP Çankaya seçmenleri oy vererek Meclis'e gönderdiklerinize bakın' gibi çok sayıda yorumlar yapıldı.