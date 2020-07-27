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    Ali Babacan'ın özel Atatürk portresi

    Ali Babacan'ın özel Atatürk portresi

    Ali Babacan, partisinin genel merkezine 15 yıllık özel bir Atatürk portresi astırdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 10:09
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    Ali Babacan'ın özel Atatürk portresi

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, genel merkezinin şekillenmesinde bazı ayrıntılara özellikle müdahale etti.

    ATATÜRK'ÜN RESSAMININ TORUNU YAPTI

    Görüşmelerin yapılacağı odaya farklı bir Atatürk portresinin asılmasını isteyen Babacan; Atatürk'ün ressamı İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı'nın özel koleksiyonundan bir portre satın aldı.

    2005'TE YAPILDI

    2005 yılında yapılan portre, Mustafa Kemal Atatürk aydınlık günlere bakarken resmedilmiş.

    DEVA Partililer, aydınlık geleceğe bakışın kendi duruşlarını yansıttığına inanıyor.

    Ali Babacan'ın özel Atatürk portresi #1

     

     

     

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