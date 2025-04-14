Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı

AA
Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş'in çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı gündeme geldi.
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.
GÖZALTI KARARI
Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.
Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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