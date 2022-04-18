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    Ali Erbaş: 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 15:53
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    Ali Erbaş: 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek

    Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle koronavirüs kısıtlamalarını esnetmeye başlayan Suudi Arabistan, hac ve umre için uyguladığı tedbirleri sonlandırdı.

    Bu karar üzerine ise 2 yıldır kutsal topraklara gitmenin hayalini kuranların heyecanlı bekleyişi başladı.

    Ziyaretlerin önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi öngörülürken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yeni bir açıklama geldi.

    "Türkiye'den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek"

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamayı duyuran Ali Erbaş, kontenjanlara ilişkin bilgi verdi.

    Erbaş, "2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek inşallah. 19 Nisan’da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu'nun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

    Ali Erbaş: 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek #1


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