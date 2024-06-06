Ali Erbaş: 84 bin 942 vatandaşımız hac için kutsal topraklara geliyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Hac İdare Merkezi'nde yaptığı açıklamada 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklarda olduğunu, bu sayının yüzde 53'ünün kadın, yüzde 47'sinin ise erkeklerden oluştuğunu duyurdu.

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AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Hac İdare Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Ali Erbaş konuşmasına, insanlık tarihinin başladığı, yeryüzündeki ilk mescit Kabe'nin inşa edildiği vahyin merkezinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in tevhit ve teslimiyet destanının bu topraklarda yaşandığını, son peygamber Hazreti Muhammed'in bu şehirde doğduğunu belirten Erbaş, "Hayat rehberimiz son vahiy Kur'an burada nazil oldu. İslam'ın tebliği bu şehirde başladı. Tarihin akışı burada istikamet buldu. İnsanlığın talihi burada değişti." diye konuştu.

Haccı öze dönüş fırsatı, imanın ve güzel ahlakın tahkim edildiği bir yolculuk, ümmet bilincini pekiştiren evrensel bir kardeşlik buluşması ve bir eğitim süreci olarak nitelendiren Erbaş, "Hac, bir diriliştir. Vahyin rehberliğinde iman ile sünnetin rehberliğinde güzel ahlak ile diriliştir." değerlendirmesini yaptı.

"Gözü dönmüş katiller sürüsü soykırım yapmaya devam ediyor"

Dünyanın zor ve sıkıntılı süreçten geçtiğini, savaşların, çevre sorunlarının ve toplumsal krizlerin kıskacında bunalan insanlığın çıkış yolu aradığını belirten Erbaş, şunları söyledi:

Müslümanların birlik ve beraberlik içinde güç birliği yapması gerekmektedir. Hac bunun en büyük örneklerinden biridir. Müslümanlar olarak vahdet şuurunu güçlendirmeye ihtiyacımız var. Yani Müslümanlar birlik, beraberlik içinde feraset ve dirayetle hareket etmek, imkanlarını birleştirmek ve küresel düzeyde güçlü inisiyatifler almak zorunda. Dünyanın her yerindeki mazlumların yüzünün gülmesi için buna mecburuz. İslam'ın adalet ve merhamet ilkeleriyle insanlığı buluşturmak ve bunalımlar çağından umuda, sevince ve aydınlık yarınlara güçlü bir yol açmak için buna mecburuz.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Erbaş, "Filistin'in, Gazze'nin kurtuluşu için buna mecburuz. İşte görüyorsunuz, gözü dönmüş katiller sürüsü, en vahşi hayvanları bile utandıracak kadar barbarca ve aşağılık politikalarla soykırım yapmaya devam ediyor. Şayet Müslümanlar haccı tam manasıyla idrak edebilir ve haccın öğrettiği değerleri hayata taşıyabilirse tüm yeryüzü felaha kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

"4 bin 128 kişilik ekiple hacılarımıza hizmet ediyoruz"

Haccı zorlukları olan meşakkatli bir ibadet olarak tanımlayan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz." dedi.

Hac ibadetini irşat, eğitim sürecine dönüştürmek istediklerini vurgulayan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

En yetkin hocalarımızdan 76 kişilik özel bir irşat ekibimiz var. 430 kadın irşat görevlimiz var. Yine 378 kafile başkanı ve 1736 din görevlisi hocamızla irşat faaliyeti yürütüyoruz. Toplam 4 bin 128 kişilik ekiple Mekke ve Medine'de hacılarımıza hizmet ediyoruz. Söz konusu ekibimiz içerisinde sağlık alanında hizmet veren 503 kişilik bir sağlık ekibi de bulunmaktadır. Bu sene 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Bu sayının yüzde 53'ü kadın, yüzde 47'si erkeklerden oluşuyor. Bugün itibarıyla hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu Mekke ve Medine'ye intikal etti. Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah.

"7 vatandaşımız vefat etti"

Bu sene hacca gelenlerin yaş ortalamasının 60 olduğunu açıklayan Erbaş, "Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 7 vatandaşımız vefat etmiştir. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına Rabb'imizden sabrıcemil niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmesi noktasında Suudi Arabistan hac bakanlığıyla iyi bir işbirliklerinin olduğunu aktaran Erbaş, "Tarik-i Mekke projesiyle vatandaşlarımızın havaalanında hiç bekletilmeden intikalleri sağlanıyor. Buradan, hacılara yönelik hizmetleri için dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ın yetkililerine de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Erbaş, bir gazetecinin Kurban Bayramı'nın, hilalin görülmesindeki farklılık sebebiyle tüm İslam aleminde aynı güne denk gelip gelmeyeceğine yönelik sorusu üzerine Erbaş, Türkiye olarak yıllardan beri Ramazan ve Kurban Bayramlarını önceden belirlenmiş bir şekilde hesapladıklarını ve ilan ettiklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu sene büyük bir birliktelik içinde İslam ülkelerinin aynı gün Kurban Bayramı'nı idrak edeceklerine yönelik inancını dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)