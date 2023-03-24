Ali Erbaş açıkladı! Depremzedeler hac kayıtlarını erteleyebilir Koronavirüs sonrasında ilk defa normal yapılacak hac ibadetini yerine getirmek isteyerek kesin kayıt hakkı kazanan depremzedelerin dilerlerse hac kayıtlarını 2024 yılına erteleyebilecekleri açıklandı.

AA

Türkiye felaketlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor...

Vatandaşlar normal hayatlarına dönerken hac ibadetini yapacak depremzedeler için yeni bir açıklama yapıldı.

2 yıllık koronavirüs önlemleriyle geçen hac ibadetleri de bu yıl normaline dönüyor.

Hac kayıtları başladı

Salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve belli tedbirlerin kaldırıldığı bu ibadet döneminde Türkiye'den binlerce hacı adayı Suudi Arabistan'a gidecek.

Bu kapsamda 2023 yılı içi hac kesin kayıtları da başladı.

Depremzedeler için açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac için kesin kayıt hakkı elde eden 11 ildeki depremzede hacı adaylarının kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerini bildirdi.

"Depremzedeler kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebilecekler"

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: