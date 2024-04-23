Ali Erbaş Arapça soruyu anlamadı Türkçe tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Bağdat'ta Rudaw muhabirinin Arapça sorduğu sorunun Türkçeye çevrilmesini istemesi tartışmalara neden oldu. Ali Erbaş'ın özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiği yazıyor.

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ensonhaber.com

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bazı ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretleri takip eden gazeteciler, Ali Erbaş'tan değerlendirme almak istedi.

Bu sırada Rudaw muhabiri, Ali Erbaş'a Arapça soru sordu.

Arapça soruyu anlamayan Ali Erbaş, sorunun Türkçeye çevrilmesini istedi.

İyi derecede Arapça biliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiği yazıyor.

Ancak Arapça gelen soruyu neden anlayamadığı tartışmalara yol açtı.

Ali Erbaş'ın neden Türkçe çeviri istediği henüz anlaşılamadı.

Rudaw muhabirinin sorduğu sorunun Kürtçe ya da Soranice olabileceği akıllara gelmişti ancak sorunun Arapça olduğu anlaşıldı.