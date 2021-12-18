Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışına katıldı

Caminin açılışını gerçekleştiren Erbaş, "Camiler şehirlerin en mübarek yer ve mekanlarıdır" dedi.

Artvin'de Şehitlik köyündeki Yeni Cami'nin açılışı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açılış programında yaptığı konuşmada, camilerin binalarının verimli şekilde kullanılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

"CAMİLER ŞEHİRLERİN EN MÜBAREK MEKANLARIDIR"

Cami binalarını inşa ettikleri gibi, bundan sonra içini de mamur hale getireceklerini ifade eden Erbaş, "Allah Resulü Efendimizin ifadesiyle, camiler şehirlerin en mübarek yer ve mekanlarıdır. Hem cemaatiyle hem gençleriyle hem çocuklarıyla hem de cami dersleriyle camilerimizin çok daha faydalı şekilde kullanılmasına gayret ediyoruz." dedi.

"MEKTEP OLARAK DA KULLANILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Erbaş, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah bu camimizde nice çocuklar, nice gençler yetişirler, nice insanlarımız bu camide ibadet ederler. Camilerin mektep olarak da kullanılması çok önemli. Rabbim bu caminin yapılışında emeği olan herkesten razı olsun. Allah inşallah bu camimizde daha çok cemaat, daha çok genç ve çocuğun olmasını bizlere nasip eylesin." diye konuştu.

SELÇUKLU VE OSMANLI MİMARİSİ KULLANILDI

Artvin Müftüsü Hasan Güneş ise caminin bölgedeki eksikliği giderme adına önem arz ettiğini söyledi.

Camide Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin kullanıldığını dile getiren Güneş, "Minber ve iç kısımlarında kullanılan ahşap Finlandiya'dan getirilen satenli ağaçtan yapılmış olup, Artvin Çoruh Üniversitesi ahşap bölümü öğretmen ve öğrencilerince 18 ayda tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erbaş, Vali Yılmaz Doruk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve diğer ilgililer kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.