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    Ali Erbaş, Atatürk’ün hutbelerde neden anılmadığını açıkladı

    Ali Erbaş, Atatürk’ün hutbelerde neden anılmadığını açıkladı

    Mustafa Kemal Atatürk ve bakanların imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnameyi arşivden çıkaran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Anılmayı merhumun kendisi istememiş” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 10:12
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    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbelerde Atatürk anılmıyor.

    10 Kasım ve Çanakkale ile ilgili herhangi bir hutbede Cuma gününe denk gelse bile Atatürk’ün adının geçmemesinden Diyanet sorumlu tutuluyor.

    Konu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a soruldu.

    “ATATÜRK’Ü HER VESİLEYLE ANIP, DUA EDİYORUZ”

    Erbaş, söylenenin aksine birkaç örnek vererek, özellikle önemli günlerde Atatürk’ün adının mutlaka geçirildiğini, kendisine rahmet okunduğunu dile getirdi.

    Ancak bunların görülmediğinden yakınan Erbaş, “Niçin görmezler anlamak mümkün değil. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü her vesileyle anıp, dua gediyoruz. Biz gereğini yapıyoruz” dedi.

    ATATÜRK İMZALI KARARNAME

    Diyanet İşleri Başkanı, işin aslını ise en son paylaştı.

    Erbaş, Sözcü’den Saygı Öztürk’e eski Türkçe yazılı Gazi Mustafa Kemal ve bakanların imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnameyi gönderdi.

    Kararnamede, “Bundan sonra camilerde, hutbelerde şahıs ismi söylemeksizin ‘Millet ve Cumhuriyetin kurtuluşu için’ dua edilmesi karar kılınmış ve bu kararların bütün vilayetlere İçişleri Bakanlığınca tebliğ edilmesi için havale edilmiştir” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

    Ali Erbaş, Atatürk’ün hutbelerde neden anılmadığını açıkladı #1

    “CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA BU KARARA HEP UYULMUŞ”

    Ali Erbaş, “Gönderdiğim belge dolayısıyla hutbelerde isim anılmamasını merhumun kendisi istemiş. Dana sonraki süreçte de hiç hutbelerde yazılmamış. Ben 50 senedir cumaya gidiyorum, pet hatırlamıyorum. Gazi hazretleri, hutbenin namazın bir parçası olduğunu bildiğinden dolayı böyle bir karar aldırmış olabilir. Cumhuriyet tarihi boyunca bu karara hep uyulmuş.” dedi.

    Ali Erbaş, Atatürk’ün hutbelerde neden anılmadığını açıkladı #2


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