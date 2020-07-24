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    Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu

    Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.07.2020 - 14:05
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 14:05
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    Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu

    Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazı öncesinde büyük bir heyecan vardı.

    Namaz öncesinde hutbeyi okumak için minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elinde fethin sembolü olan bir kılıç vardı.

    FETİH GELENEĞİ

    Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbe irad etmeye kılıç ile çıktı VİDEO

    Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu #1

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